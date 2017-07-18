Один из самых ценных объектов российской собственности в Иерусалиме — историческое здание Сергиевского подворья в центре города открыло свои двери после продолжительных реставрационных работ.

«Удивительное, красивое место, историческое место, куда еще в далеком XIX веке приезжали паломники из России на Святую землю, где они могли отдохнуть, привести себя в порядок и пойти по святым местам», — заявил экс-премьер РФ, а ныне глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

По словам Степашина, двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней вновь становится странноприимным домом для православных паломников, воскресной школой, музеем, библиотекой.

Работы по реставрации российской собственности на Святой земле длились почти десять лет, после того как в 2008 году при личном содействии президента России Владимира Путина подворье вернулось в состав собственности РФ.