Норвежские спецслужбы добились очередного продления срока пребывания российского подростка под арестом — еще на две недели. Соответствующее решение принял по их запросу суд Осло, сообщает Норвежская вещательная корпорация.

В полиции безопасности страны дали понять, что собираются продержать 17-летнего гражданина России, который обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ст. 142 УК Норвегии), под арестом до самого начала судебных слушаний по его делу (а они запланированы на октябрь нынешнего года).

На данный момент юный россиянин находится под арестом уже свыше двух месяцев, возбужденное в отношении него уголовное дело находится на стадии расследования.

Молодого человека задержали в Осло вечером 8 апреля 2017 года, изъяв у него при досмотре подозрительный предмет — баллончик с газом для зажигалок, скрепленный гвоздями и проволокой. Полицейские пришли к выводу, что это самодельное взрывное устройство малой мощности.

Изъятый у россиянина предмет был уничтожен путем контролируемого подрыва, который осуществили саперы из полиции, предварительно оцепив в целях обеспечения общественной безопасности часть Гренланна — центрального района норвежской столицы.

Защита юноши подала в апелляционный суд ходатайство о его освобождении из-под ареста. Слушание по этому вопросу состоялось 9 июня и завершилось отказом, мотивированным тем, что аргументы арестованного в пользу изменения ему меры пресечения показались суду неубедительными.

В частности, подросток заверил, что не собирался взрывать бомбу в центре города. Между тем полицейская служба безопасности Норвегии утверждает, что в ее распоряжении имеются сведения, подтверждающие намерения россиянина осуществить террористический акт.

Статья, по которой обвиняют молодого человека, появилась в УК Норвегии сравнительно недавно — в рамках принятия пакета антитеррористических законов. При этом источники в правоохранительных органах страны не исключают, что впоследствии россиянину могут предъявить обвинения и по другим статьям.

О подростке известно немного. В Норвегию он приехал вместе с родителями семь лет назад из России, получив статус беженца. Сейчас норвежские СМИ на этом основании предполагают, что еще до отъезда с родины он мог заинтересоваться идеями радикальных исламистов и разделить их взгляды. Кроме того, как утверждает газета Aftenposten, несколько лет назад молодой человек поддерживал приятельские отношения с двумя также проживавшими в Норвегии выходцами из Чечни, которые впоследствии отправились в Сирию и примкнули к орудующим там террористическим группировкам.

Бывший адвокат юноши заверил правоохранителей, что к настоящему моменту юноша больше не разделяет радикально-исламистские взгляды и в целом пересмотрел свою жизненную позицию.