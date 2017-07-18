Два члена банды Шамиля Басаева предстанут перед судом, передает пресс-служба СК РФ.

Рамзан Белялов и Магомед Маздаев обвиняются по статьям «Террористический акт», «Бандитизм», «Захват заложников» и «Незаконное хранение наркотических средств».

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.

По данным следствия, жители Чечни приняли активное участие в нападении на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае 14 июня 1995 года.

В результате нападения были убиты 129 человек, пострадали 317.