Два члена банды Басаева предстанут перед судом
Два члена банды Шамиля Басаева предстанут перед судом, передает пресс-служба СК РФ.
Рамзан Белялов и Магомед Маздаев обвиняются по статьям «Террористический акт», «Бандитизм», «Захват заложников» и «Незаконное хранение наркотических средств».
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.
По данным следствия, жители Чечни приняли активное участие в нападении на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае 14 июня 1995 года.
В результате нападения были убиты 129 человек, пострадали 317.