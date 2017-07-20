Закон об «альтернативной котельной» был принят Госдумой в третьем чтении. Напомним, суть закона — введение нового принципа тарифообразования для тепловой отрасли, что должно запустить процесс модернизации теплового хозяйства в стране.

Согласно новому закону, услуги теплоснабжения граждан будут рассчитываться исходя из принципа «отопи себя сам» — то есть фактически из расчета их перехода на строительство собственной отопительной системы. Принцип «альтернативной котельной» будет производиться по представлению глав муниципалитетов, при этом предусмотрен переходный период — от 5 до 10 лет, в течение которого тарифы на теплоснабжение будут постепенно повышаться до требуемого уровня. Очевидно, что наиболее сильно введение такой системы расчетов ударит по населенным пунктам с изношенной инфраструктурой — по сути, гражданам придется за свой счет выделять дополнительные, помимо налогов, средства на развитие инфраструктуры населенных пунктов. Но это позволит местным властям улучшить состояние теплоснабжающей инфраструктуры.

Пока тарифы на коммунальные услуги продолжают планомерно расти — так, с 1 июля они были повышены менее чем на уровень инфляции — в среднем не более чем на 4%. Решение об индексации тарифов приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основе прогноза социально-экономического развития России на 2017–2019 годы, напомним, в этот прогноз на следующие годы инфляция и вовсе заложена на уровне 3,8%.

При этом совокупный платеж населения за ЖКХ не должен вырасти более чем на 4% — внутри этого платежа есть небольшой резерв перераспределения роста от одних отраслей к другим. В разных регионах разные максимальные значения индексации платежей: от 3% в Северной Осетии до 7,5% в Москве.

Однако кардинально решить проблемы российского ЖКХ текущая тарифная политика, даже с ростом тарифов, не в состоянии. Более того, попытки сдерживать рост тарифов, не решая при этом проблемы эффективности ЖКХ, приводят к плачевным последствиям.

Спасти Рубцовск

Поправки в закон «О теплоснабжении» называют не только законом об альткотельной, но и иногда законом имени Рубцовска. Рубцовск — город в Алтайском крае с населением около 150 тыс. человек. Это наглядный пример проблем с теплоснабжением, которые возникают в небольших городах. К середине 2010-х Рубцовская ТЭЦ, обслуживавшая более половины города, находилась в плачевном состоянии — изношенность ее оборудования достигала 100% (!). Основным потребителем РТЭЦ в советское время был крупный завод, и когда он закрылся, жители не могли своими платежами поддерживать нормальное функционирование РТЭЦ, при этом повышения тарифов в Рубцовске не происходило. В начале 2016-го ситуация обострилась: управляющая РТЭЦ Инвестиционно-девелоперская компания уведомила администрацию Рубцовска о намерении вывести РТЭЦ из эксплуатации и о том, что управлять объектом будет лишь при условии возмещения убытков из муниципального бюджета (около 80 млн рублей в год). Сама ИДК обращала внимание на то, что на протяжении последних 15 лет на станции не соблюдались эксплуатационные нормы и правила, и часть оборудования пришла в негодность или была похищена. Рубцовская ТЭЦ накапливала десятки миллионов долгов, и, в дополнение ко всему, по дороге к потребителям терялось 30–50% тепловой энергии.

К середине 2016 года городским властям стало ясно, что система теплоснабжения Рубцовска нуждается в серьезной модернизации — как оптимальный сценарий назывались увеличение мощности ЮТС с установкой нового котла и постепенный вывод из эксплуатации РТЭЦ с перекладкой всех теплосетей. Однако в существующей схеме управления тепловой отраслью города на такой масштабный проект не было ни денег, ни компетенций.

Ситуация разрешилась приходом в качестве управляющей организации в город Сибирской генерирующей компании (СГК). В этом году СГК начала двухлетний инвестиционный проект по модернизации ЮТС и теплосетей. Объем необходимых инвестиций — более 2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — прямые инвестиции управляющей компании, а 0,5 млрд компания направит на покрытие убытков с 2017 по 2019 год. Окупиться проект должен через 12–15 лет.

Тарифная ловушка

Основная проблема тарифов в ЖКХ в нашей стране заключается в том, что их формирование не отвечает инвестиционным задачам.

В результате, несмотря на значительный объем платежей за ЖКХ, граждане получают некачественные услуги или оплачивают услуги в объеме гораздо большем, чем они потребляют, из-за того что в платеж «зашиты» и потери. Вывод денег из теплоснабжающих компаний недобросовестными управляющими прост, а вот возврат денег инвесторов, вложившимся в обновление инфраструктуры, практически невозможен. Дело в том, что тарифы пересматриваются ежегодно, и в их структуре есть затраты на закупку горючего и небольшой ремонт, но нет прибыли инвестора. Соответственно, как только теплоснабжающая организация получает прибыль, она тут же получает снижение тарифа. В такой ситуации о серьезных инвестициях не может быть речи — особенно при том, что окупаемость проектов в ЖКХ более 10 лет. «Одним из основных стимулов [для инвесторов] является понятная тарифная политика, — сказал в одном из выступлений замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. — Ресурсоснабжающую организацию не будут каждый год вызывать на ковер, смотреть ее инвестиционную программу под лупой. Есть тариф — и есть обязательства и система ответственности».

Рубцовск готов стать пилотным городом по реализации принципа альтернативной котельной — чтобы продемонстрировать работоспособность этого принципа.

Суть принципа «альтернативной котельной» — в сопоставлении стоимости тепла от теплоснабжающей организации и от собственной генерации потребителя. Вот как объясняет сущность альткотельной Вячеслав Кравченко: «Альтернативную котельную почему-то рассматривают как просто повышение тарифа. На самом деле она в большей степени направлена на то, чтобы оптимизировать систему по наиболее эффективным источникам. В результате, да, вырастет тариф, но уменьшится платеж». Уменьшение конечного платежа потребителя должно произойти за счет того, что он больше не будет оплачивать 20–30% потерь, а будет платить ровно за потребляемое им тепло. При этом снизится и отпуск у ресурсоснабжающей организации — по той же причине: она перестанет «отапливать улицу». Наконец, механизм должен исключить ситуации с нецелевым расходованием средств компании в случаях, когда теплосеть переходит от одного МУПа к другому, каждый из которых живет пару лет и потом банкротится».

«В каждом из регионов присутствия у нас есть проекты на миллиард или больше, — говорит директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова. — Проекты, которые мы готовы реализовывать хоть сейчас. Но действующее законодательство гарантирует возврат только в течение пяти лет». То есть выгоду от модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске, из-за особенностей действующей тарифной системы, компания рискует не получить.

«Есть еще один похожий проект в Черногорске. Мы готовы проложить трубу от Абаканской ТЭЦ до города Черногорска и снабжать Черногорск тепловой энергией. Готовы вложить туда практически два миллиарда рублей. В этом случае город ежегодно будет экономить 250 миллионов рублей, но чтобы вернуть свои инвестиции, нам надо, чтобы наши интересы были заложены в тариф», — приводит еще один пример Екатерина Косогова.

Не является выходом и популярный сейчас концессионный механизм. Концессия не позволяет гарантировать инвестору возврат инвестиций из тарифа, зато она может быть расторгнута в любой момент.

«Все усиленно борются с ростом тарифа, а он почему-то растет. Мы тоже не хотим, чтобы тариф рос. Мы хотим, чтобы этот тариф был зафиксирован, чтобы он был стабилен, и тогда мы будем вкладывать инвестиции», — заключает представитель СГК.