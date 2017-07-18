Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электроснабжения в ряде районов Кировской области. В настоящее время без света остаются около 15 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба российского Министерства энергетики.

«Происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ... Без электроснабжения остались бытовые потребители — около 14,8 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Погода резко ухудшилась сегодня около 17:45 — в частности, усилился ветер, скорость порывов которого достигала 20 м/с. В настоящее время неблагоприятные условия сохраняются.

В Минэнерго РФ заверили, что энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения обесточенных районов, а также обслуживают резервные источники питания, чтобы обеспечить временную подачу электричества для социально значимых объектов.

В работах по ликвидации последствий ЧП принимают участие 53 человека, задействованы 22 единицы специальной техники.

Ситуацию контролирует лично заместитель российского министра энергетики Андрей Черезов, который продолжит следить за событиями в Кировской области вплоть до окончательного завершения аварийно-восстановительных мероприятий.