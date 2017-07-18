В настоящее время не отмечено никаких аномалий сейсмической активности на Крымском полуострове, сообщает региональное управление МЧС.

Ведомство сообщает, что специалистами был произведен анализ поведения животных и рептилий в различных зооуголках и зоопарках Крыма. По его итогам не было выявлено каких-либо отклонений в поведении животных.

«За сейсмической ситуацией на полуострове и в прилегающих районах непрерывно следят семь стационарных станций, по данным мониторинга, аномалий сейсмической активности не выявлено», — сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможности землетрясения в Крыму. По этим данным, подземные толчки могут произойти на полуострове в ближайшие сутки. МЧС в этой связи напомнило, что прогнозирование землетрясений до сих пор остается крайне сложной наукой и проблемой, вследствие чего не стоит полагаться на «предсказания» неких специалистов, которые ориентируются на необычные облака, фазы Луны и другие «лженаучные факторы».