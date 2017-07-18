Ни у кого не останется претензий к работе избирательной системы на выборах президента в 2018 году, уже сейчас отмечено снижение жалоб на нарушения, заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, президент России Владимир Путин, Федеральное собрание РФ и ЦИК принимают существенные меры для того, чтобы выборы-2018 были абсолютно открытыми, а их правила — понятными всем.

«Мне кажется, оснований для предъявления каких-либо претензий к избирательной системе на президентских выборах ни у кого не останется», — заявил Булаев «РИА Новости».

Зампред ЦИК отметил, что во всех регионах в настоящее время зафиксирована абсолютная открытость в ходе избирательных кампаний. По его словам, нарушений не только становится меньше, чаще их просто вообще нет. Булаев добавил, что сегодня ЦИК уделяет большое внимание учебе и модернизации материально-технической базы.