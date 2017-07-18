В Москве полицейские составили административный протокол на женщину, которая вместе с четырьмя своими детьми была доставлена в отделение за попрошайничество.

Сейчас семейство отпустили из ОВД, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУМВД.

По данным полиции, дети пели и танцевали вокруг стоящей на асфальте вазы, в которую прохожие бросали деньги.

У женщины, которая находилась рядом, была табличка с надписью: «Купите вазу, помогите нам, примем в дар детские вещи».

«В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».