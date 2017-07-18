США и НАТО провели во вторник разведывательные полеты у границ Калининградской области, свидетельствуют данные сайтов слежения за активностью военной авиации.

Так, системы слежения зафиксировали во вторник американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным THUS17. Самолет поднялся с базы Милденхолл в Великобритании и в течение примерно трех часов совершал полет в воздушном пространстве Литвы, курсируя вдоль северной границы области.

В то же время с востока к границе Калининградской области приблизился самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS с бортовым номером LX-N90446.

Одновременно с этим к югу Калининградской области подлетел еще один AWACS ВВС Великобритании. Он вел разведку при помощи пассивных средств радиообнаружения, находясь в воздушном пространстве Польши.

Наибольшую активность в последнее время, по данным слежения, проявлял самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138. В понедельник он долгое время вел разведку у южной границы Калининградской области, а на минувшей неделе несколько раз совершал полеты вдоль как сухопутных, так и морских границ Калининградской области.