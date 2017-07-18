Банк Англии представил новую банкноту из синтетических полимеров номиналом в £10, на которой изображен портрет писательницы Джейн Остин.

Презентация купюры состоялась в соборе города Винчестер, в котором похоронена «первая леди английской литературы».

В нынешнем году исполняется 200 лет со дня смерти Остин.

На полимерной поверхности изображен письменный стол Остин, а также усадьба ее брата, которую писательница многократно посещала.

На банкноте также напечатана фраза из романа «Гордость и предубеждение»: «Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению».