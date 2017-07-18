СМИ Франции подвергли жесткой критике сообщения бельгийского сайта, который заявил, что ужин президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа в ресторане «Жюль Верн» на Эйфелевой башне якобы обошелся бюджету в €82 тыс. или €154 тыс.

Так, парижский еженедельник Le Point сообщил, что опубликованная сайтом фотография счета является подделкой. Издание уточняет, что наиболее дорогой ужин в этом ресторане без учета вина стоил бы €230.

Елисейский дворец же, следуя традициям, не обнародовал информацию о стоимости ужина, а сообщения из Бельгии оставил без комментариев.

Отметим, что «Жюль Верн» не является самым дорогим рестораном Парижа. С ним в этом звании успешно соперничает парижский ресторан «Тайлеван» на улице Фобур-Сент-Оноре, счет в котором за ужин на одного человека может достигать €1,2 тыс.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа на ужин на Эйфелевой башне в ходе визита лидера США в Париж на празднование Дня взятия Бастилии. Ужин прошел в ресторане «Жюль Верн» на втором ярусе Эйфелевой башни, где подаются блюда кухни знаменитого мэтра Алена Дюкасса.