Институты гражданского общества предлагают укрепить налоговыми льготами и кадровыми лифтами для активистов благотворительных, волонтерских и добровольческих организаций. Такие рекомендации содержатся в отчете Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который будет представлен администрации президента (АП) на этой неделе, рассказал «Известиям» источник в ЭИСИ. Глава совета директоров института Андрей Шутов подтвердил актуальность этой проблематики и уточнил, что в конце августа часть докладов кремлевского аналитического центра будет представлена для обсуждения в публичном поле.

Собеседник «Известий» пояснил, что отчет — это короткий набор рекомендаций, который ЭИСИ представляет Старой площади по итогам каждого из семинаров, проводимых в рамках цикла «Россия 2030». В частности, уже прошли мероприятия, посвященные гражданскому обществу (Ярославль), аграрной политике (Краснодар), патриотизму и воспитанию молодежи (Севастополь). Доклады же — более масштабные интеллектуальные продукты. Так, по аграрной политике институт подготовил для АП именно доклад. Цикл семинаров «Россия 2030» в ближайшее время будет продолжен в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Налоговые льготы

Глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов рассказал «Известиям», что эксперты считают возможным максимально увеличить налоговые льготы для благотворительных, добровольческих и волонтерских организаций. Это можно сделать, отметил аналитик, упростив отчетность и контроль за их деятельностью, а также оказав административно-организационную помощь.

— Речь идет о мощных благотворительных фондах, которые осуществляют целевую поддержку обездоленных, больных, детей, как, например, фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». У государства просто не хватает административных ресурсов делать это, — пояснил Андрей Шутов.

В качестве возможных претендентов на налоговые льготы он также упомянул поисковые организации и возрождающееся движение студенческих строительных отрядов.

— Поисковики обладают большим авторитетом в обществе. Их работа влияет на наше историческое сознание, — сказал эксперт.

Кадровые лифты

Местное самоуправление, особенно в городах, — очень актуальная тема, отметил в беседе с «Известиями» профессор МГУ, координатор семинара ЭИСИ Игорь Кузнецов.

— Граждане крайне заинтересованы в наведении порядка в городе. Они недовольны тем, как идет ремонт дорог и зданий, как содержатся памятники и развивается туризм, им все время приходится наблюдать разборки между региональной властью и муниципалитетами, — сказал он.

По мнению эксперта, среди общественников, которые занимаются этим пластом городских проблем, много лидеров общественного мнения, которые могли бы прийти в публичную политику.

— Если бы они приходили в политику, становились депутатами и брали на себя руководство муниципальными образованиями, это могло бы качественно изменить отношения власти и общества. К тому же это мощнейший кадровый ресурс, — подчеркнул Игорь Кузнецов.

Он отметил, что активисты умеют находить общий язык с гражданами и их появление станет для уже существующей «закостеневшей» бюрократии стимулом меняться к лучшему в процессе конкуренции.

Что думают эксперты

Эксперты считают, что инструменты налоговой политики являются для государства естественной формой поощрения.

— Сочетание карьерного лифта и льготного налогообложения — это очень разумный микс для стимулирования общественной активности. Есть риски, связанные с тем, что льготное налогообложение общественных организаций может использоваться как механизм оптимизации и ухода от налогов со стороны коммерческих игроков рынка. И тут важны жесткий контроль и селекция со стороны государства, — сказал «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в разговоре с «Известиями» отметил, что налоговая политика — естественный для государства инструмент, поскольку он «не создает риск иждивенческих подходов».

— Существует большая зона, соприкасающаяся с госслужбой и так называемым третьим сектором (НКО), — это разного рода социальное ориентирование для людей, и здесь есть варианты отдавать какие-то функции государства на аутсорсинг, — сказал эксперт.

Другой вариант — обеспечивать большее взаимопонимание между государством и третьим сектором за счет кадрового перетока, отметил он. Михаил Ремизов подчеркнул, что это весьма актуально и для такой разновидности НКО, как экспертные мозговые центры.

— Один из факторов политической эффективности в американской политической системе заключается в том, что там налажен кадровый переток между экспертными центрами и исполнительной властью. Последняя и обеспечивает большую компетентность принимаемых решений и взаимопонимания между экспертным, научным сообществом и лицами, принимающими решения, — сказал «Известиям» аналитик.

Политолог Алексей Мухин заявил «Известиям», что это «старый и полезный тренд», который «в каком-то виде реализовывался уже пять лет». По его мнению, проекты в сфере благотворительности и волонтерства нуждаются в стимулировании государства в первую очередь.