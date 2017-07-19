Банковские объединения России переживают масштабную трансформацию. После объявления о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) восьми крупнейших кредитных организаций страны началась подготовка реформы Ассоциации региональных банков России (ассоциации "Россия"). В ближайшее время она может созвать внеочередное собрание, на котором будет поднят вопрос об изменении устава, перераспределении голосов и новом президенте объединения. Совет "России" может быть изменен так, что большинство голосов окажется не у небольших банков, как сегодня, а у крупных, сообщили «Известиям» три источника на рынке. При этом возглавить ассоциацию может первый зампред Центробанка Георгий Лунтовский, который во вторник объявил об уходе со своего поста с 1 сентября. Глава ассоциации Анатолий Аксаков подтвердил "Известиям", что предложил провести внеочередное собрание в сентябре, "но это предложение должен поддержать совет".

Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и ВТБ24, ФК «Открытие», Бинбанк и Россельхозбанк в понедельник опубликовали письмо, в котором сообщили о своем решении выйти из АРБ. Главы крупнейших банков заявили, что ассоциация не учитывает мнения всех участников рынка (в АРБ действует принцип «один банк – один голос», то есть большинство голосов имеют средние и мелкие банки). Также они выразили несогласие с тем, что ассоциация критиковала политику ЦБ пот отзыву лицензий и разделению рынка на банки с универсальной (крупные) и базовой (небольшие) лицензией.

Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин позднее уточнил, что сейчас покидающие АРБ кредитные организации рассматривают две опции: создание новой ассоциации или же реорганизацию одной из действующих. При этом прямо о реформе ассоциации «Россия» он не сказал.

Сейчас ассоциацию «Россия» возглавляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам двух источников «Известий», его место вскоре может занять первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Во вторник было опубликовано сообщение пресс-службы ЦБ о том, что Георгий Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября.

По данным источников "Известий", один из главных пунктов реформы – серьезное повышение роли крупных банков в лоббистской деятельности ассоциации.

- Может быть изменен устав ассоциации и усилена роль ее совета. Сейчас идет обсуждение, чтобы все места в совете распределить пропорционально, то есть отдать 70% мест банкам с универсальной лицензией, еще 30% мест – банкам с базовой лицензией. Таким образом голоса мелких банков не будут "забивать" голоса крупных, - рассказал один из собеседников "Известий". Его слова подтвердили и два других источника, знакомых с обсуждаемыми изменениями.

Анатолий Аксаков в беседе с "Известиями" уточнил, что выступает за "пропорциональную норму представительства от банков с базовой, универсальной лицензией и системно значимых". При этом он отметил, что "какой должна быть пропорция - вопрос дискуссии".

Ассоциация «Россия» сохранит принцип «один банк – один голос». Соответственно, для создания указанной пропорции будет необходимо установить квоты для банков с базовой лицензией. Предложение о пропорции 70% на 30%, по словам одного из собеседников "Известий", основано на том, что сегодня примерно треть кредитных организаций, представленных на российском рынке, имеют капитал, объема которого хватит только на получение базовой лицензии.

Проект этих изменений ассоциация рассмотрит, скорее всего, на внеочередном общем собрании в сентябре, сообщил собеседник "Известий" в отрасли. Общее собрание имеет право изменить устав, переизбрать совет и президента.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах объясняет ситуацию с выходом восьми банков из АРБ конфликтом интересов между крупными и небольшими банками.

- Крупные банки более мягко переносят закручивание гаек на банковском рынке, у них больше возможностей для соответствия новым регуляторным требованиям. У небольших и региональных банков ситуация носит обратный характер – они вынуждены прикладывать гораздо больше усилий и ресурсов для выживания в современных условиях. Более того, ужесточения выгодны крупным банкам, поскольку способствуют перетоку клиентской базы, – заявил "Известиям" Антон Табах.

В свою очередь директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает, что сложившийся на банковском рынке раскол не приведет к существенным последствиям. При этом лоббистский потенциал у крупных игроков отрасли, по его мнению, достаточен и сейчас.