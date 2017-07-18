Первый год работы Государственной думы седьмого созыва обошелся без штрафных вычетов из депутатских зарплат, которые полагаются при пропусках пленарных заседаний по неуважительным причинам, подытожила глава профильного комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

Она напомнила, что работа нижней палаты российского парламента в нынешнем созыве началась с внесения изменений в ее регламент, целью которых было повысить дисциплину среди депутатов — обязать их присутствовать на пленарных заседаниях.

«У нас предусмотрена финансовая ответственность, если человек не был на пленарном заседании без уважительной причины, то есть не работал в этот день. Наш комитет очень отслеживает эти вопросы», — заверила Савастьянова.

Не посещать заседания теперь можно только по уважительным причинам, в число которых входят командировки и отпуска (включая отгулы за свой счет), а также больничные. Пропуск пленарки без возможности доказать наличие одного из перечисленных обстоятельств влечет за собой материальную ответственность — 1/6 зарплаты за каждое пропущенное заседание.

По словам Савастьяновой, на сегодняшний день не было ни одного случая, чтобы у кого-то из депутатов вычитали шестую часть заработной платы за прогулы. При этом за счет применения мер по повышению дисциплины думского состава уже сэкономили внушительную сумму — 28,437 млн рублей.

Руководитель думского комитета по регламенту признала, что депутаты, разумеется, пропускают заседания, но в основном по болезни или за свой счет, а также активно используют отгулы для совершения рабочих поездок в регионы «для решения вопросов своей депутатской деятельности» (дело в том, что региональная деятельность народных избранников не входит в список уважительных причин для пропуска заседаний ГД, а отказаться от нее они не могут).