Госдума 19 июля рассмотрит во втором чтении законопроект «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в случае принятия коснется 60 млн российских дачников и 78 тыс. некоммерческих объединений граждан.

После первого чтения 15 марта документ вызвал много споров, поэтому ко второму были предложены сотни поправок. На заседании думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям законодатели определились с теми из них, какие будут включены в законопроект. «Известия» выяснили, что ожидает садоводов, начиная с 1 января 2019 года (людям дается полтора года, чтобы адаптироваться к изменениям).

Законопроект упорядочивает отношения с садоводами-индивидуалами - то есть с теми, кто имеет участок, но не входит в садовое товарищество. Ранее между индивидуалами и их соседями возникали многочисленные конфликты, а «уход в индивидуалы» зачастую был вызван как раз нежеланием платить по общим счетам. Теперь так сделать не получится. Индивидуалов обяжут платить наравне со всеми.

— Это удар по правовому нигилизму, — рассказал «Известиям» участвующий в подготовке законопроекта председатель «Союза дачников», первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин. — Член или не член товарищества - каждый обязан будет нести ответственность за создание общей инфстраструктуры, вывоз мусора, электрификацию улиц и охрану поселка.

Даже зарплату председателю и бухгалтеру товарищества садовод-индивидуал тоже будет обязан платить - именно от них зависят перечисленные выше аспекты проживания на одной территории. При этом отдельного договора о пользовании инфраструктурой с индивидуалами заключать не потребуется.

Индивидуалам впервые позволят голосовать на общих собраниях товариществ и принимать решения по всем финансово-хозяйственным вопросам. Вопросов, по которым те голосовать не смогут, немного: в их числе выборы правления, принятие в товарищество новых членов, а также утверждение годовых отчетов и порядка проведения собрания. Фактически разница между индивидуалом и членом товарищества стирается.

Также в законодательстве впервые появляется понятие «территория товарищества». Она есть у садовых участков, а у товарищества как совокупности индивидуальных участков и участков общего пользования территории до сих пор не было, что порождало проблемы. Поводом для конфликтов становился, например, вывоз мусора – из-за отсутствия четких общих границ и возникающих из-за этого «ничейных» свалок.

Устанавливается законопроектом и четкий принцип территориального подчинения: одна территория — одно товарищество (для создания второго товарищества в границах одной территории понадобится внесение изменений в документацию по планировке территории, что сделать непросто).

Как заявил «Известиям» член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, сегодня часто возникают конфликты между несколькими СНТ, расположенными в одном месте. А законопроект решает вопрос о том, кто из них будет «осуществлять мероприятия в рамках уставной деятельности».

Коснутся изменения и руководства садоводством. Отныне председатель, правление и ревизионная комиссия будут избираться на пять лет. А взносы, собираемые с участников товариществ, будут только двух видов: членские и целевые (с ограниченными, конкретизированными целями) - вступительные сборы планируется отменить.

Также законопроект устанавливает и две возможные формы организации товариществ: садоводческие и огороднические (вместо девяти нынешних).

— Ни к каким последствиям такое изменение не приведет, — заверил Олег Валенчук.

При этом дачные участки приравниваются к садовым (дачные упраздняются), а на садовых законопроект разрешает возводить не только сезонные постройки, но и полноценные жилые дома, характерные прежде для дач. Одновременно на огородных участках сохраняется право возводить лишь некапитальные постройки. При этом те капитальные, что были уже зарегистрированы, останутся на месте.

У законопроекта остается немало противников. Так, глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал все предложенные поправки "имитацией".

— Это напоминает мне ситуацию с колхозами - в свое время их укрупняли, потом разукрупняли. Но от перемены мест слагаемых сумма не менялась. Зачем это все? Что получит садовод от того, что одна правовая форма сменит другую, неизвестно, — заявил он «Известиям». — Я законопроект категорически не поддерживаю.

Против принятия законопроекта выступил и председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова.