Заявление главы провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии являются его личной инициативой, в Москве узнали о ней из СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что Россия остается приверженной Минским договоренностям по Украине.

«Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ», — сказал Песков.

Ранее инициативу Захарченко прокомментировал полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов. Он заявил, что сказанное главой ДНР не следует воспринимать как проявление реальной политики, стоит проанализировать эти слова и рассмотреть их как приглашение к дискуссии.

Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко на собрании общественности в Донецке объявил о проекте создания Малороссии как правопреемника Украины. Путем голосования на собрании были приняты политическая декларация и конституционный акт Малороссии.