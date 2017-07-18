Ространснадзор в результате проверки метро Санкт-Петербурга по итогам апрельского теракта выявил более десятка нарушений и предписал их устранить до начала 2018 года, следует из отчета ведомства.

В частности, подземка должна до 1 ноября 2017 года создать собственное или привлечь стороннее подразделение безопасности, включающее группы быстрого реагирования. Кроме того, в тот же срок контрольно-пропускные пункты должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Проверка также вскрыла отсутствие в метро сертифицированных технических средств обеспечения безопасности, которые там должны были быть.

Сотрудники «пропускали в метро запрещенные предметы» и не мешали проникновению нарушителей в зону транспортной безопасности, говорится в отчете.

Некоторые из работников, обеспечивавших транспортную безопасность, по данным Ространснадзора, не имели нужной подготовки и не прошли аттестацию.

Теракт в петербургской подземке произошел в начале апреля 2017 года. Пострадали 103 человека, в том числе 16, включая предполагаемого исполнителя, погибли.