Мир огромив мощью голоса
Владимир Маяковский — 18-летний студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1926–1928 годы
В 1930 году в Москве открылась выставка «20 лет работы» — ретроспектива творчества поэта. На фото: Маяковский на встрече с посетителями выставки
Поэт и его возлюбленная Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 году
Во время выступления перед красноармейцами в Октябрьских лагерях
Маяковский вместе с искусствоведом Андреем Шемшуриным (крайний справа) и художником Владимиром Бурлюком (в центре), который познакомил его с кругом поэтов-футуристов
На выставке рисунков сатиры
Владимир Маяковский (крайний слева) вместе с Лилей и Осипом Брик, а также сотрудником советского посольства — Париж, 1923 год
Поэт в редакции газеты «Известия»
Маяковский (справа) покидает здание кинокомитета вместе с наркомом просвещения Анатолием Луначарским (слева)