В 2017 году на территории Псковской области стало меньше лесных пожаров. На сегодняшний день зафиксирован 41 пожар общей площадью 56,61 га, они не нанесли ущерба гражданам и государству. За аналогичный период прошлого года произошло 74 природных возгорания, передает Псковское агентство информации.

На данный момент на территории земель лесного фонда региона пожарная опасность отсутствует. Ведется видеонаблюдение с помощью видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, не прекращается патрулирование.