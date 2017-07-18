Новолипецкий металлургический комбинат начинает возводить культурно-образовательный центр на месте здания бывшего ДК металлургов в Липецке. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Здание будет многофункциональным, с концертным залом и выставочным пространством. Во внешнем облике сохранятся ключевые архитектурные элементы например колонны фасада.

Как передает ИА «Абирег», после перепланировки центральная пешеходная зона увеличится в два раза, а площадь зеленых насаждений вырастет от 800 кв. м до 1,8 тыс. кв. м. Вокруг здания появится парковая зона с террасами, площадками и летним кафе. Подготовить центр к открытию планируется до конца 2018 года.