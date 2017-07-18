Мэттьюс выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
Американец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
Дистанцию 165 км он преодолел за 3 часа 38 минут 15 секунд.
Вторым на финиш приехал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), третьим — немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo).
В общем зачете лидирует британец Крис Фрум («Скай»), вторым идет итальянец Фабио Ару («Астана»), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale).