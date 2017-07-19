Иностранные поставщики электронных сервисов для России получат возможность уплачивать «налог на Google» за юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас такие компании после регистрации в ФНС получают право уплачивать налог только за физлиц. Такие изменения нормативного регулирования обсуждаются в ФНС, сообщил «Известиям» представитель ведомства.

Закон о введении НДС для электронных услуг (пресса назвала его «налог на Google») был подписан президентом РФ летом 2016 года. Авторы законопроекта — депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин сочли несправедливым, что российские компании при продаже софта в онлайн-магазинах и т.п. платят НДС, а иностранные — Google, Apple и др. — не платят. И теперь иностранные сервисы, предоставляющие электронные услуги в России, должны регистрироваться как налоговые резиденты и перечислять в российский бюджет НДС в размере 15,25%.

Однако, как оказалось, инофирмы должны платить НДС только за услуги физлицам. Российские компании и ИП, приобретающие услуги у иностранного сервиса, обязаны уплачивать налог самостоятельно. Но в ФНС уже обсуждают возможность дать поставщикам сервисов платить налог за всех российских клиентов.

— Это было бы удобно и для участников рынка, и для государства, — сообщили «Известиям» в ФНС. — К примеру, ИП и организации, которые применяют специальные налоговые режимы не должны уплачивать НДС. Но сейчас они вынуждены выполнять функцию налогового агента, а значит — сдавать декларации, уплачивать налог и т.д.

Замдиректора Института развития интернета Екатерина Лобанова уверена, что российское законодательство в данном случае идет по пути европейского.

— Предоставить возможность поставщикам уплачивать налог и за юридические лица, и за ИП — это логично, — отметила она.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров напомнил, что россиянин, который работает, к примеру, таксистом и получает деньги от Uber, должен получить статус ИП. При этом он платить 6-процентный налог вместо НДФЛ и отчислений в различные фонды. Uber в данном случае выступает в роли агента.

— Uber, «Яндекс» и прочие сервисы такси, вынуждая людей стать ИП, совершили революцию в российской системе налоговых платежей. В недавнем прошлом таксисты получали «черный кэш» и не платили налогов, — объяснил Алексей Федоров. — Государство ничего с этим не могло сделать. Но большим компаниям стало неудобно так работать, большие компании — как правило, все «белые». Приложения для заказа такси с оплатой поездок картами сделали рынок таксистов легальным и прозрачным. Этот пример показывает, что бизнес часто заинтересован работать по «белым» схемам.

При этом каждому, кто зарегистрировался как ИП, приходится заводить бухгалтера и сдавать ежемесячно отчетность. Дополнительная нагрузка появилась и у налоговой.

— В такой ситуации самый простой выход — создание единого агента, который сам заплатит эти 6%. При этом выигрывает и государство, которое уменьшает бюрократический аппарат, поскольку исчезает необходимость администрировать сбор налога, — подчеркнул глава АКИТ. — Крупный бизнес помогает государству экономить деньги и позволяет вывести в «белую зону» остальных игроков. Государство, в свою очередь, понимает, кто сколько зарабатывает.

По мнению Алексея Федорова, подобное изменение должно произойти и с сайтами, предлагающими жилье в аренду (AirBnB, Booking и т.д.), а затем с площадками по поиску рабсилы — YouDo, «Автор.ру» и т.д. Они станут налоговыми агентами для всех своих мастеров, домработниц, горничных, репетиторов.

— Вопрос не в том, что иностранным компаниям нужно регистрироваться в России. Они могут зарегистрироваться в нашей стране, а в противном случае рискуют потерять агентов, — объяснил глава АКИТ.

По данным ФНС, иностранные компании, продающие электронный контент на территории России, в I квартале 2017 года заплатили налог на добавленную стоимость на общую сумму около 2 млрд рублей.