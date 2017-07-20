В прошедший Год российского кино рынок кинопроката показал рекордные результаты. Российские фильмы собрали 8,6 млрд рублей — это наилучший показатель в постсоветской истории. И, судя по всему, далеко не предельный. На днях мы подвели итоги первого полугодия. По данным ЕАИС, за шесть месяцев 2017 года совокупные кассовые сборы российских фильмов уже превысили 6,5 млрд рублей. А самое главное — наше кино растет быстрее рынка, почти в 1,5 раза обгоняя зарубежное по темпам прироста зрителей — 19% против 13,7%. В 2017 году российские картины в среднем стали собирать больше на 20%.

Сразу три российские ленты вошли в первую десятку релизов, которые привлекли наибольшую зрительскую аудиторию за этот период. Это «Викинг» (3-е место), «Притяжение» (6-е место) и «Три богатыря и Морской царь» (9-е место). Все крепкие, а самое главное, разноплановые картины: масштабное историческое полотно, фантастический экшен и полнометражная анимация. Это показатель того, что мы научились делать конкурентоспособное кино по многим направлениям, а также максимально использовать прокатный потенциал.

До конца года у нас запланировано еще много потенциально мощных релизов. Это и «Салют-7», и «Матильда», и «Легенда о Коловрате», и много других разножанровых фильмов, которые имеют все шансы найти отклик у аудитории. А значит, нам вполне по силам побить цифры прошлого года. Всё это позволяет надеяться, что результаты Года российского кино стали не просто временным успехом — это тенденция: зритель всё больше доверяет отечественному кино.

Об этом говорят и данные статистики. Совместно с ВЦИОМом мы провели масштабное исследование «Портрет аудитории российских городских кинотеатров», которое дало интересные и даже воодушевляющие результаты. Больше половины (58%) респондентов отметили качественный рост нашего кино . Увиденные в 2016 году российские фильмы показались им лучше тех, что выходили в прокат еще год-два назад. В ситуации выбора — пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или подождать сеанс зарубежного фильма — 77% опрошенных пойдут смотреть российское кино.

В ходе того же исследования удалось опровергнуть живучий стереотип о нашем прокате. До сих пор все считали, что самый частый посетитель наших кинотеатров — это девочки 14 лет. На самом деле наша аудитория сильно повзрослела и стала более требовательной к фильмам, которые ей предлагают. В общей доле подростки составляют всего 15%. Гораздо больше приходит в кинотеатры зрителей от 25 до 34 лет — 33%. Мне кажется, подобные исследования стоит проводить ежегодно, чтобы отслеживать динамику. Это поможет нашим продюсерам четче выстраивать работу с целевой аудиторией.

Все эти достижения последнего времени — результат планомерной системной работы, проведенной совместными усилиями Фонда кино, Министерства культуры и экспертного сообщества. С одной стороны, мы пожинаем плоды реформы 2012 года, когда господдержка по линии фонда была переориентирована на зрительское кино и введена лидерская модель. За это время был отлажен новый, прозрачный механизм экспертизы с открытой очной защитой проектов. Теперь прямую трансляцию питчингов может посмотреть онлайн любой желающий. К принятию решений привлечено широкое профессиональное сообщество, к минимуму сведена субъективная составляющая.

Кроме того, с 2015 года, впервые с советских времен, государство занялось поддержкой кинотеатров. Фонд кино уже распределил более 2 млрд рублей на кинофикацию малых городов. На сегодняшний день открыто 262 новых кинозала. Их уже посетили более 3 млн зрителей, которые долгие годы были просто лишены возможности ходить в кино на новые фильмы. При этом не менее 50% сеансов в этих кинотеатрах получают именно российские фильмы, что существенно удлиняет их прокатную жизнь. Недавно в ходе рабочей поездки я был в одном из кинозалов в Калининградской области, открытых по нашей программе. Там до сих пор идет «Большой» Валерия Тодоровского.

Впрочем, несмотря на все успехи, ситуация остается сложной. В первую очередь это касается проката. Сегодня мало снять хороший фильм. Нужно еще убедить кинотеатры его взять. Крупные российские релизы теперь конкурируют из-за даты не только с Голливудом, но и между собой. Периодически ко мне приходят продюсеры и делятся проблемой. Они сняли интересный зрительский фильм, фокус-группы в восторге, однако ему просто негде встать. Весь график забит на год вперед. Если мы хотим повысить долю российского кино, необходимо решать эту проблему и вводить новые меры.

Здесь положительную роль могут сыграть и уже озвученные предложения о пятимиллионном сборе за право входа на рынок, и 35-процентный лимит сеансов для одного фильма. Эти две инициативы сейчас горячо обсуждаются в профессиональном сообществе, поэтому, я думаю, удастся найти наиболее оптимальный способ их внедрить. Надо также понимать, что все эти меры — мягкая альтернатива жесткому протекционизму в виде квотирования. Безусловно, конкуренция — это хорошо, но нельзя конкурировать с фильмами, чей бюджет в сто раз превышает твой.

Страна с таким наследием и кинематографическим потенциалом, как Россия, достойна иметь крепкий национальный кинематограф. Все страны в мире, которые хотят эффективно противостоять Голливуду, за это платят. Если мы хотим добиться таких же показателей, как во Франции, Турции или Южной Корее, где доля отечественного кино составляет от 30 до 50%, нам нужно больше вкладываться в производство, а также обеспечить комфортные условия проката для наших фильмов. Для иностранцев российский рынок — важный, но один из многих. Для нас — единственный, и кассовый успех в прокате — это вопрос выживания для нашего кино.

Автор — директор Фонда кино

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