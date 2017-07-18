В 2020 году музей французского фонда Louis Vuitton планирует организовать большую выставку произведений живописи из собрания русских меценатов и коллекционеров братьев Морозовых, Михаила и Ивана. Предполагается, что она стартует осенью и будет продолжаться четыре месяца, однако более точно сроки пока не определены.

Соответствующее заявление фонд распространил совместно с Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей и ГМИИ им. А.С. Пушкина, в фондах которых находятся картины, собранные в свое время Морозовыми.

«Фонд Louis Vuitton, таким образом, намерен в рамках диалога с выставкой «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина» представить крупное собрание современных шедевров, собранных братьями Морозовыми, среди которых исключительные полотна Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена и Пикассо. Это уникальное собрание знаковых полотен движений французских импрессионистов, постимпрессионистов и модернистов, а также восходящих талантов русского авангарда сформирует основу этой невероятной выставки, которая еще никогда не проводилась в Париже» — гласит это заявление.

Представители Louis Vuitton подчеркнули, что экспозиция будет представлять собой «логическое продолжение» уже состоявшейся выставки «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина», которая экспонировалась в Париже с осени прошлого года до начала весны нынешнего. Она снискала большой успех у публики, и организаторы рассчитывают повторить его с собранием живописи из коллекции Морозовых.

В фонде Louis Vuitton добавили, что экспозиция картин из коллекции российских ценителей живописи «знаменует новый этап дружбы в области культуры» между нашими странами и укрепит сотрудничество между российскими музеями и французским фондом.

При этом Щукинскую выставку планируется представить в Эрмитаже и Пушкинском музее, а впоследствии аналогичные планы есть насчет выставки коллекции Морозовых.