Фигурантка дела о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, затягивает ознакомление с материалами дела. В связи с этим следствие требует установить для женщины предельный срок. Об этом заявила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Напомним, резонансное ДТП произошло в подмосковной Балашихе 23 апреля. Местная жительница, 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai Solaris, насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Первичная экспертиза выявила в крови ребенка алкоголь. Его количество соответствовало «сильной степени опьянения». После того как эта информация была опубликована в СМИ, СК РФ возбудил дело о халатности. Однако повторная экспертиза подтвердила результаты первой, передает BFM.RU.

По факту трагедии ведется расследование двух уголовных дел: о самой аварии и о халатности при проведении экспертизы.

Следственный комитет взял с отца погибшего ребенка подписку о неразглашении материалов дела.