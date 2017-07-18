Трехдневные гулянья в деревне Есемово Ржевского района Тверской области будут посвящены Дню русской деревни. Мероприятия пройдут с 21 по 23 июля.

В первый день на дороге Ржев–Сухуша откроются знак в память деревень Ржевского района, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, и обзорная площадка у обелиска в деревне Кокошкино.

22 июля состоится военно-историческая реконструкция в честь 75-летия начала Ржевско-Вяземской наступательной операции. Как передает ИА «ТВЕРИГРАД», завершится праздник экологическим марафоном по раздельному сбору мусора. Также ожидается фестиваль фейерверков. Посетители праздника смогут попробовать традиционные каши, сырники, кисель и есемовский пряник.