Россия к 2025 году планирует создать зоны свободного воздушного пространства, внутри которых полеты воздушных судов смогут выполняться без привязки к маршрутам. Это позволит оптимизировать траектории, уменьшив время перелетов. Такая задача включена в проект Стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года, который Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) впервые представит в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Как ожидается, документ приобретет окончательный вид к маю 2018 года, после чего он будет направлен на утверждение в правительство РФ.

Проект Стратегии развития аэронавигационной системы России (документ есть у «Известий») определяет несколько ключевых направлений. Они нацелены на снижение затрат эксплуатантов (более чем на 26 млрд рублей в год) и операционных затрат аэронавигационной системы (более чем на 25 млрд рублей в год) при сохранении достигнутого уровня безопасности полетов и выполнении требований национальной безопасности. Прежде всего речь идет об эффективных траекториях полетов (на эшелонах выше 9000 м), оптимизации пропускной способности воздушного пространства и повышении эффективности аэронавигационных операций в аэропортах. Затраты на реализацию стратегии составят 210 млрд рублей.

Внедрение зон свободного воздушного пространства, в пределах которых полет осуществляется вне установленных маршрутов, приведет к оптимизации траекторий полетов и соответственно сокращению расхода топлива и времени в пути. Эту часть реформы планируется реализовать в 2021–2025 годах. Сперва планируется провести тестирование в ограниченных участках воздушного пространства, а также разработать и установить нормативные требования к наземному и бортовому оборудованию. Для воздушных судов, не оборудованных необходимыми системами, будут сохранены маршруты традиционной навигации.

Сейчас полеты в российском воздушном пространстве выполняются по установленным маршрутам — последовательно от одной точки-ориентира к другой. Эти маршруты сохраняются в базе данных авиакомпаний и загружаются в бортовые навигационные системы воздушных судов. Полеты по прямой траектории пока технически невозможно выполнять, поскольку в России не создан единый центр планирования воздушного движения, который взял бы на себя функции контроля за самолетами.

В Европе на сегодня уже предпринят ряд шагов в сфере управления воздушным движением для создания свободного воздушного пространства (free route airspace — FRA). В России изучают полученный европейской организацией по обеспечению безопасности аэронавигации Eurocontrol опыт внедрения FRA. Это подтвердил «Известиям» представитель ГК ОрВД.

— Решение о том, что из опыта Eurocontrol должно применяться в России, принимается на уровне правительства. В данном контексте стоит заметить, что далеко не во всех ведущих авиационных державах данный опыт расценивается однозначно, — пояснили в ГК ОрВД.

Как рассказал «Известиям» источник в авиационной отрасли, работа над подготовкой новой Стратегии развития аэронавигационной системы будет завершена к маю 2018 года. В настоящее время уже идет ее обсуждение на уровне совета потребителей по вопросам деятельности ГК ОрВД, который принимает все решения по инвестиционным проектам в сфере аэронавигации. В состав этого органа, переизбранный в июне, входят представители авиапромышленности, общественных и экспертных организаций, аэропортов и авиакомпаний. Утверждать итоговый вариант стратегии будет правительство России.

Член совета потребителей, президент межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимир Тюрин отмечает, что одним из приоритетов новой стратегии должна стать доработка технологий обслуживания воздушных судов, пилотируемых по правилам визуальных полетов, совершенствование предоставления метеообеспечения и снижение количества и времени запретов на использование воздушного пространства.

Концепция стратегического развития аэронавигационной системы была разработана ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» совместно с компанией Strategy Partners Group с привлечением федеральных органов исполнительной власти и пользователей воздушного пространства.