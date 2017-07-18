Военно-исторический музей-заповедник Псковской области получил в дар новые экспонаты. Речь идет о конфискованных таможенной службой культурных ценностях.

Теперь посетители смогут увидеть коллекцию холодного оружия времен Первой и Второй мировой войны. Ранее изъятые на таможне артефакты не оставались в регионе, попадая в другие музеи, отмечает Псковская лента новостей.

Большая часть полученных ценностей будет выставлена в зале военного мундира. В коллекции много немецкого оружия — это штык-нож времен Первой мировой войны, кортики СА, авиации, общевойсковых частей, оружие формирований гитлерюгенда, австрийское.