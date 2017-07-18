Город Тамбов на Сурдлимпийских играх в Турции представят Евгений Желтухин и Владислав Тарасов. На мероприятие приедут 4000 спортсменов из 109 стран мира.

Спортсмены отправятся на XXIII Сурдлимпийские игры в Самсуне, чтобы сразиться за медали по греко-римской борьбе. Евгений Желтухин выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а Владислав Тарасов является действующим чемпионом Игр. Оба спортсмена являются лидерами сборной страны.

Как сообщает «Тамбовский курьер», всего на соревнованиях будет разыграно 216 комплектов наград. Сурдлимпийские игры — соревнования для инвалидов по слуху. Главным критерием участия является потеря слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо.