Вологодская компания по производству мороженого выразила желание передать президенту России Владимиру Путину понравившийся ему пломбир в стаканчике. Об этом заявил генеральный директор ООО «Вологодское мороженое» Андрей Рождественский. По его словам, компания производит мороженое с 2004 года, ассортимент включает в себя более 250 наименований, в том числе и «Вологодское мороженое».

«Мы очень рады, что наше мороженое понравилось Владимиру Владимировичу. Готовы передать», — цитирует слова гендиректора компании ИА FlashNord.

Ранее «Известия» сообщали о том, что российский лидер Владимир Путин посетил авиасалон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, где угостил делегацию правительства мороженым. Себе глава государства взял вологодский пломбир в стаканчике и порекомендовал его всем.