Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова и призывает стороны не обострять ситуацию.

По его словам, «российская позиция не изменилась», страна по-прежнему выступает за денуклеаризацию, продолжение политико-дипломатических усилий и призывает все стороны «к сдержанности и к избеганию каких-либо резких движений, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности».