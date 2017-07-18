Арсенал боевого огнестрельного оружия обнаружили на дне Москвы-реки водолазы Росгвардии в ходе плановой тренировки. Находку сделали в районе Хорошево-Мневники члены подразделения центра специального назначения «Витязь». Об этом рассказали во вторник в ведомстве.

Схрон обнаружили во время осмотра опор Крылатского моста и прилегающей акватории, передает «Интерфакс». На поверхность подняли три пистолета, по предварительной информации, вальтер, ТТ и Reck Government. Также на дне реки обнаружили пакет с патронами различного калибра, магазин от автомата Калашникова, автомобильный номер и сотовый телефон.

Огнестрельное оружие является боевым, показали результаты предварительной экспертизы, передает телерадиокомпания «Мир».

Следователи будут выяснять, использовалось ли найденное оружие при совершении преступлений.