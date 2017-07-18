Зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что решение о поставках Украине оборонительного вооружения может быть принято в течение нескольких месяцев.

Сельва заявил на слушаниях в сенате, что вопрос поставок вооружений Украине обсуждается в комитете начальников штабов и европейском командовании США.

«Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос. Но мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения. То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное», — заявил генерал.

При этом решение о поставках оружия Украине Сельва назвал «политическим выбором». По его словам, в США ведутся дискуссии не о том, поставлять ли Украине оружие, а о том, какое и в каких объемах.