В этом году в Ульяновске ремонтируют рекордное количество дорог — 35 участков общей протяженностью 41 км. Представители Общественной палаты и Палаты справедливости проверили качество работ на улицах дальнего Засвияжья.

На сегодняшний день работы выполнены по улицам Кузоватовской, Рябикова, Крымова, Камышинской, Радищева, Розы Люксембург. В данный момент подготовительные работы ведутся на Московском шоссе. Общественники сообщили подрядчику свои замечания. Тротуары будут инспектировать отдельно, пишет 1ul.ru.

Любой житель Ульяновска сможет проследить за тем, как идут дорожные работы в городе. Камеры установлены на строительной технике и световых опорах. Необходимость такого тотального контроля вице-мэр Ульяновска Сергей Гигирев объяснил увеличением финансирования капремонта дорог с 1,1 млрд до 1,229 млрд рублей. По его словам, по площади ремонт работ этого года превосходит ремонт двух предыдущих лет.