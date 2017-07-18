В Крестецком районе Новгородской области на трассе М10 в результате дождей размыло насыпь. Идут восстановительные работы.

17 июля из-за дождей размыло участок насыпи дороги на 475-м км между Первомайским и Красными Станками. В тот же день насыпь восстановили специалисты. Дорожное движение не перекрывали, сообщает «Новгород.ру».

18 июля специалисты занимаются дополнительным укреплением насыпи. Устанавливается крепежная конструкция. До 20.00 движение транспорта организовано по временной схеме. Всего к работам на восстанавливаемом участке привлекалось 14 специалистов и шесть единиц техники. Среди них погрузчик, манипулятор и четыре самосвала.