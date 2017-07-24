Добыча анчоуса российскими рыболовами на Дальнем Востоке и близ берегов Африки за пять лет сократилась на 99,9%, сообщили «Известиям» в Центре системы мониторинга рыболовства и связи (ФГБУ ЦСМС). В Росрыболовстве сложившуюся ситуацию объясняют экономической нецелесообразностью промышленного вылова этой рыбы. Отраслевые специалисты отмечают, что существенную долю импорта анчоуса в Россию сегодня занимают поставки из Китая и Вьетнама.

По данным ФГБУ ЦСМС, подведомственного Росрыболовству, в первом полугодии 2017 года объемы промышленной добычи анчоуса в дальневосточных водах и у берегов Африки упали практически до нуля. Если в январе–июне 2012 года они составляли 4,8 тыс. тонн, то в аналогичный период 2017-го года этот показатель упал до одной тонны.

В Росрыболовстве «Известиям» сообщили, что причина столь резкого снижения добычи кроется в «экономической нецелесообразности промысла» этой рыбы.

— Расстояния до промысловых зон в Северо-Западной части Тихого океана слишком велики. При этом анчоус там попадается только в качестве прилова, — сказали в агентстве.

Эту информацию в беседе с «Известиями» подтвердил и секретарь президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Игорь Карпман.

— Анчоус не является основным объектом промысла. Это прилов к сардинам и сардинеллам, — сказал он.

В Росрыболовстве также отметили, что Россия уже три года не добывает эту рыбу у африканских берегов. Одна из причин кроется в том, что ранее промысел анчоуса там был разрешен в 15 милях от берега, а теперь он перенесен за 35-мильную зону. Ну а поскольку анчоус рассматривается лишь в качестве прилова, в его отдельном промышленном вылове в этом регионе нет смысла.

— В 2012 году анчоус попадал в сети российских рыбаков в сенегало-мавританской зоне. Сегодня же в статистической отчетности фигурируют только цифры по Дальнему Востоку, — добавили в агентстве.

Анчоус — мелкая рыба из семейства сельдевых. В обжаренном, тушеном или консервированном виде ее добавляют в различные блюда — в частности, анчоус является обязательным ингредиентом классического рецепта салата «Цезарь». А среди любителей пива пользуется популярностью снек из солено-сушеного анчоуса.

— В основном анчоус поставляют в Россию из Китая и Вьетнама. О спросе на эту продукцию говорить трудно, поскольку она относится к сопутствующим товарам, — рассказал «Известиям» представитель предприятия «Юдис-Сервис», занимающегося продажей копченых и сушеных морепродуктов.

По данным Росрыболовства, рекомендуемые объемы вылова всех видов анчоуса в 2017 году составляют более 35 тыс. тонн. При этом общая биологическая масса этой рыбы только в российских водах Японского моря в настоящий момент оценивается в 200–250 тыс. тонн.