На пост министра курортов и туризма Крыма назначен Вадим Волченко, ранее руководивший представительством МИА «Россия сегодня» — «РИА Крым». Указ главы Республики Крым Сергея Аксенова 18 июля утвердили члены парламента.

«Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым — министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.

По мнению нового министра курортов, перспективным местам отдыха в Крыму нужна раскрутка. Россияне зачастую просто не знают о многих возможностях региона, считает Волченко. Он собирается разработать пошаговую схему развития туризма в Крыму.