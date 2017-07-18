На территории Коми действуют шесть лесных пожаров: один в Усинске, два в Усть-Цильме и три в Ижемском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Причиной возгорания стали грозы и неправильное обращения человека с огнем.

Как передает ИА «Комиинформ», 18 июля в республике обнаружено пять новых природных пожаров на общей площади 62,37 га. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировано 82 лесных пожара на общей площади 357,55 га. В прошлом году на эту дату в Коми произошло 134 возгорания.

Во вторник на территории в России тушат 37 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 16,3 тыс. га. В числе наиболее пострадавших регионов остаются Якутия, Сахалинская область и Бурятия.