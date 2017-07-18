Автомобиль сбил 4-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Выхино на юго-западе Москвы.

«На пересечении улицы Красный Казанец и Вешняковской улицы на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 4-летнего ребенка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что водитель транспортного средства не стал скрываться с места ДТП. Обстоятельства инцидента выясняются.

В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнят, что пострадала девочка. Ее сбил автобус.

Она доставлена в НИИ детской хирургии и травматологии на вертолете.