Всероссийские соревнования по автомобильному и мотоциклетному спорту пройдут в Рязанской области в июле-августе 2017 года. О грядущих состязаниях рассказали в ходе пресс-конференции в областном министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта.

На базе автоспортивного комплекса «Атрон» с 21 по 23 июля пройдет 4-й этап чемпионата РФ по ралли-кроссу, 28 и 29 августа – 5-й этап российской дрифт-серии, 19 и 20 августа – чемпионат РФ по супермото и минимотарду. Министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова отметила, что АСК «Атрон» оснащен современной инфраструктурой, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня, сообщает РИА «7 новостей». Кроме того, зрителям обещают чемпионат по ралли-кроссу по зрелищности сравнимый с гонками «Формулы-1».

В мае-июне на базе АСК «Антрон» уже состоялись этапы чемпионата России по ралли-кроссу и российской дрифт серии, в июле прошел чемпионат России по картингу и Всероссийские соревнования по картингу Rotax Max. В предстоящих соревнованиях будут участвовать рязанские спортсмены, а вход для зрителей на все этапы будет бесплатным.