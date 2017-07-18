Правительство Татарстана и «Ростех» подписали соглашение, согласно которому в Казани начнут выпускать самолеты «Мвен» для сельскохозяйственной авиации.

Вице-премьер Республики Татарстан Альберт Каримов рассказал, что в регионе хорошо развито сельское хозяйство. В республике отдают предпочтение новым разработкам, а также вносят большое количество удобрений, сообщает ProKazan.ru.

В связи с развитием направления регион крайне заинтересован в современных, а главное, экономичных методах обработки сельскохозяйственных угодий. По предварительным данным, 120 самолетов по плану должны выпустить к 2019 году.