В следующий раз авиасалон МАКС пройдет, скорее всего, уже не в Жуковском, а в Кубинке, где готовится соответствующая инфраструктура, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он рассказал журналистам на открывшемся МАКСе в Жуковском, что в Кубинке уже запланировано расширение взлетно-посадочной полосы. Чемезова спросили, пройдет ли через два года МАКС снова в Жуковском.

«Скорее всего, нет. В районе Кубинки уже создан выставочный комплекс со всем необходимым», — ответил Чемезов.

Авиасалон МАКС проводится с 1993 года раз в два года. Традиционным местом проведения авиасалона стал подмосковный Жуковский. Авиасалон за время своего проведения стал крупнейшим подобным мероприятием в Европе, в рамках салона заключается большое количество контрактов.