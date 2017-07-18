Дорожное движение на улице Новый Арбат в Москве, где ранее во вторник произошел пожар в 27-этажной высотке, пришло в норму. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Движение на улице Новый Арбат нормализовалось после пожара в доме 15», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Автомобильное движение восстановлено в обе стороны по всем полосам.

Ранее сетевое издание m24.ru сообщало, что в районе ЧП возникла пробка, длина которой достигала 2 км, а средняя скорость движения составляла 5 км/ч.

Напомним, возгорание произошло в реконструируемой гостинице на Новом Арбате, 17. Площадь пожара составила около 200 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы эвакуировали из загоревшейся высотки 78 человек.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание электропроводки.