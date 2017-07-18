Минобороны РФ обсуждает с авиастроителями создание самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера.

«В планах Министерства обороны... в отдаленных, на финише ГПВ [госпрограммы вооружений] 2018–2025 — начало строительства нового авианесущего крейсера, и, конечно, к тому времени подойдет новое поколение авиационной техники», — рассказал журналистам замминистра обороны России Юрий Борисов.

По его словам, истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы Яковлева.

Кроме того, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в ближайшее время будет завершен второй этап разработки российско-индийского истребителя пятого поколения (FGFA).