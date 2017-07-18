Только один пляж в Тамбове признан безопасным для купания. Речь идет о пляже на Ласковском карьере, сообщает комитет по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В других местах плавать запрещено, несмотря на процесс самоочищения водоемов. Решение было принято после получения результатов исследования проб воды с места аварии на канализационном коллекторе, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

До конца недели должны стать известны результаты исследований последних проб, которые были взяты из канала реки Цна.

Как писали «Известия», авария на коллекторе произошла 29 июня. Городская канализация была повреждена во время строительства торгово-развлекательного центра. Утечку сточных вод в реку Цна удалось ликвидировать только на следующий день.