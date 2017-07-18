Дождливая погода благоприятно повлияла на лесной подрост, заявил и.о. директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Юрий Сычев. В 2017 году прогнозируется приживаемость посадок на 7–10% выше уровня прошлых лет.

В первом полугодии лесные культуры высадили на почти 4 тыс. га, что сопоставимо с площадью Арзамаса, пишет ИА «НьюсНН». Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по восстановлению леса в 2016 году. В десятку также попали Липецкая, Московская, Сахалинская, Тверская, Тамбовская, Ленинградская, Новосибирская области, Башкирия и Карелия.

В регионе утверждена государственная программа по охране животного мира на 2018–2020 годы. Планируется, что численность лосей в нижегородских лесах к 2018 году увеличится на 34% по сравнению с 2010 годом, до 12 270 голов, косули — на 28%, до 402 животных. При этом численность волка останется прежней — 40 особей.