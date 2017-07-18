Мэрия Омска сообщила об открытии кинотеатра под открытым небом на левом берегу парка 300-летия Омска. Проект начнет работать уже 21 июля.

Большой экран установлен на парковке. Показ будет начинаться в 22.00. Зрители смогут посмотреть фильмы советского режиссера Леонида Гайдая, в том числе «Операцию «Ы», «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс», сообщает РИА «Омск-информ».

Однако в парке, который торжественно открыли перед юбилеем города, до сих пор не установлено освещение. По словам жителей, охрана его осуществляется плохо, тем самым ставя под угрозу безопасность зрителей.