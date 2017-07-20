Новые здания в столице будут строить по нормам, соответствующим международной системе экологических стандартов BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Адаптация британских правил к российским условиям уже началась на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом «Известиям» сообщили в Департаменте градостроительной политики Москвы. Предполагается, что стандарт будет принят в 2018 году – после того как его одобрят в Техническом комитете при Росстандарте и зарегистрируют в фонде «СтандартИнформ». Нововведения предусматривают, в частности, озеленения кровель и установку энергосберегающих лифтов.

В департаменте градостроительной политики Москвы «Известиям» пояснили, что стандарт «BREEAM» – международный метод оценки экологической эффективности зданий. Он был разработан в 1990 году британской государственной организацией BRE Global. МГСУ и Российский Совет по экологическому строительству (RuGBC) уже заключили договор о партнерстве с BRE, которая разработают основные критерии оценки для отечественного «зеленого» стандарта.

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– Стандарт надо адаптировать к действующим российским «зеленым» стандартам, – пояснили «Известиям» в департаменте градостроительной политики Москвы. – Затем получить положительное экспертное заключение о целесообразности его применения у нас в стране в Техническом комитете по стандартизации при Росстандарте. После этого стандарты должны пройти регистрацию в фонде «СтандартИнформ», в качестве нормативного документа, действующего на территории России. Затем можно будет говорить о широком применении стандарта при строительстве зданий по программе реновации.

По прогнозам департамента, адаптированный стандарт будет принят в 2018 году. Такие требования к строительству давно уже действуют в Великобритании, США, Германии и в ряде других стран.

– Эти зеленые технологии рассчитаны на то, чтобы минимизировать воздействие зданий на человека и окружающую среду, – рассказал «Известиям» президент МГСУ, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко. – В России более 150 объектов уже прошли сертификацию по британскому экологическому стандарту. Например, стадион «Фишт» в Сочи и ряд других олимпийских объектов 2014 года.

В департаменте градостроительной политики пояснили, что здания и сооружения оцениваются по многим параметрам, сведенным в девять разделов. Они касаются комфорта, безопасности и влияния на окружающую среду. Эксперты, присваивающие классы BREEAM, также смотрят, насколько экологически чистые технологии используются при строительстве и эксплуатации зданий.

Валерий Теличенко рассказал «Известиям», что в проект здания, например, может быть заложен сбор дождевой воды для использования в технических целях. А введение безотходных технологий подразумевает стопроцентную переработку материалов, из которых строятся здания.

Фото: Илья Мочалов

Стандарт учитывает эффективность использования земельного участка, транспортной системы, а также влияние всех этих факторов на здоровье и качество жизни людей.

– В результате сооружение получает оценку: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо», «отлично», «великолепно», – отметили в пресс-службе департамента градполитики Москвы.

Сверяясь с таким стандартом, можно понять насколько тот или иной район или дом комфортен и экологически безопасен.

Стандарты могут повлиять и на оснащение домов. Например, для того, чтобы получить высокую оценку, в зданиях надо устанавливать энергосберегающие лифты.

– Энергетически затратные механизмы должны достичь «нулевого баланса», – рассказал «Известиям» Валерий Теличенко. – При спуске такие лифты будут вырабатывать и накапливать энергию, чтобы потом ее потратить при подъеме. То есть обеспечивать себя энергией самостоятельно.

Часть стандартов и технологий в российских условиях можно отработать в ходе программы реновации.

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– Это был бы самый быстрый и оптимальный путь для улучшения качества объектов реновации и их экологичности, – рассказал «Известиям» председатель правления Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Гай Имз. – Я вижу два возможных варианта – либо возведение нескольких пилотных проектов, либо, что более предпочтительно, реализация всех новых строительных объектов в соответствии со стандартом BREEAM.

Экологическая сертификация предполагает создание стандартов не только для зданий, но и районов. Например, учет соотношения площадей, занятых зелеными насаждениями, детскими и спортплощадками и застройкой.

Фото: Илья Мочалов

– На крышах можно было бы обустраивать зеленые зоны с газонами, кустарниками, цветами и небольшими деревьями, – добавил Валерий Теличенко. – Такой подход помог бы увеличить площади зеленых насаждений и организовать новые места для отдыха.

Ранее «Известия» писали, что при возведении домов по программе реновации столичные власти собираются массово использовать новые технологии озеленения крыш.