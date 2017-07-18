На пересечении улиц Чернышевского и Радищева в Саратове второй раз за 10 дней идут ремонтные работы. В понедельник там провалилась иномарка как раз в том месте, где недавно уложили асфальт.

Покрытие было заменено после крупной коммунальной аварии, 7 июля парализовавшей автомобильное движение в центре города. Из-за повторного провала не вышли на линию троллейбусы маршрутов № 2А и 4, передает ИА «Взгляд-инфо».

Причинно-следственная связь между образовавшимся повреждением дорожного покрытия на данном участке и прорывом водовода МУПП «Саратовводоканал» на сегодняшний день не установлена, сообщили на предприятии.