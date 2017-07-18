В 2017 году США почти в три раза подняли цену металлургического угля для Украины, свидетельствует отчет американского минэнерго.

Так, в период с января по март 2017 года Украина покупала уголь по $206 за тонну. За аналогичный период в прошлом году цена для Киева составляла $71 за тонну. При этом за первые месяцы года Украина нарастила объемы закупок угля у США с 355,1 тыс. т до 865,7 тыс. т, сообщает «Газета.ру».

Стоит отметить, что для ряда импортеров цена американского угля, наоборот, снизилась. Норвегия закупила в первые три месяца 2017 года у США уголь за $125 за тонну, а в 2016-м — за $140.

Напомним, в начале июля на Украине с визитом побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который обсудил с президентом Украины Петром Порошенко поставки Киеву энергоносителей. Как заявили украинские власти, переговоры с США в этой сфере идут для того, чтобы достичь энергетической независимости от России.